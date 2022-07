Zo zit het met de verhalen rondom de geheime tunnel onder Heusden

In 1980 wilde slager Kees Janson achterin zijn familiepand aan de Vismarkt 16 in Heusden een vetvangput laten bouwen om slib en vet te scheiden van het afvalwater. Een mooi voornemen. Maar waar hij totaal niet op had gerekend: de aannemer stuitte op een enorm gat. ,,Fascinerend was dat, zo mooi gemetseld”, zegt Janson (78). ,,Er stond geen water in. Het was een deel van een overwelfde gang.”