Zoektocht naar priklocatie in Altena: ‘We willen zo snel mogelijk opschalen’

Sinds vrijdag is een grote priklocatie geopend in het Amphia Langendijk in Breda waar de eerste zorgmedewerkers voor de GGD regio West-Brabant zijn gevaccineerd. ,,Opschaling naar 4 of 5 grote locaties is wenselijk, ook in of net buiten Altena”, aldus coördinator Arthur Rijkers van de GGD West-Brabant. ,,We zijn gestart met het vaccineren en willen snel opschalen. We onderzoeken of een priklocatie in of net buiten de gemeente Altena haalbaar is.‘’

Een priklocatie moet voldoen aan veel eisen, zo ook in Altena, waarbij een sporthal mogelijkheden kan bieden. ,,De logistiek in en rondom de locatie moet geschikt zijn, die puzzel leggen we de komende weken.” De gemeente Altena is wat oppervlakte betreft de grootste gemeente in de provincie, bereikbaarheid voor een eventuele priklocatie is een uitdaging.

Het doel is om uiteindelijk landelijk per week 1 miljoen vaccinaties te zetten. Dat is nu nog niet haalbaar omdat er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. In het Amphia Langendijk ziekenhuis in Breda zet men reeds 391 vaccinaties per dag in 3 priklijnen, opschaling naar 8 en daarmee veel meer vaccinaties is reeds mogelijk.

