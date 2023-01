Zoektocht naar scheepswerker in Waspiks kanaal levert niks op: onduidelijk of man in water is gevallen

UpdateWASPIK – De politie zocht vrijdag met een sonarboot naar een scheepswerker die mogelijk in een kanaal bij een bedrijventerrein in Waspik zou liggen. Na uren zoeken heeft de politie de zoekactie zonder resultaat gestaakt. Het is nog altijd onduidelijk of de man in het water is gevallen.

Langs het water aan de Dwarsweg werden vrijdagochtend gereedschappen gevonden, terwijl er in de omgeving niemand te bekennen was. De politie nam de situatie serieus: ,,Als de werknemer echt in het water terecht is gekomen, gaan we er niet van uit dat deze nog leeft.”

Bij de politie en brandweer kwam rond 09.50 uur de eerste melding binnen van de persoon in het water. Om duikers van de politie brandweer veilig in het water te laten zoeken, werd de scheepvaart in het kanaal tijdelijk stilgelegd. De brandweer kwam met vijf voertuigen op het bedrijventerrein. Bij de eerste duikpogingen van de brandweer werd niemand gevonden.

Gereedschap per ongeluk laten liggen?

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging de brandweer ervan uit dat iemand in het water ligt, al blijft de kans bestaan dat iemand het gereedschap per ongeluk heeft laten liggen. Het gaat om een werknemer van de scheepswerf die onderhoud pleegde aan een schip.

Om zeker te weten dat de medewerker niet per ongeluk het gereedschap was vergeten, werd ook in de omgeving gezocht. Maar in omliggende dienstgebouwen, op het schip en aan wal was volgens de veiligheidsregio verder niemand te bekennen. Vanwege de kou en sneeuwbuien zit er spoed achter de zoektocht, zei een woordvoerder in de ochtend.

Vanaf de middag werd volgens de politie de kans steeds groter dat dat de scheepswerker niet meer in leven was, als hij echt in het water terecht is gekomen. Daarom werd overgegaan op een bergingsoperatie, waarbij agenten met een boot met sonar bekeken of er iets op de bodem van het kanaal ligt.

Zoekactie gestaakt

Rond 18.30 uur meldt de politie dat de zoekactie niks heeft opgeleverd. ,,We staken het zoeken en wachten verder af. Het blijft onduidelijk of de man wel of niet in het water is gevallen. We zijn bezig contact te leggen met familie in het buitenland.”

Volledig scherm Wanneer de agenten vanaf de boot een signaal van de bodem van het kanaal opvangt, gaan politieduikers het water in Waspik in. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De brandweer zoekt naar een persoon die bij een bedrijventerrein in Waspik in het water zou liggen. © Erik Haverhals/Foto FPMB

Volledig scherm Een werknemer die onderhoud pleegde aan een schip, liet gereedschap op de Dwarsweg langs de kant liggen. © Erik Haverhals/Foto FPMB

Volledig scherm De brandweer en politie zoeken op de scheepswerf aan de Dwarsweg in Waspik naar een scheepswerker die is verdwenen. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De eerste poging van duikers van de brandweer om de scheepswerker in Waspik te vinden leverde niets op. Politieduikers gaan daarom de bodem van het kanaal afzoeken. © Foto FPMB / Erik Haverhals