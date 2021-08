Zomerschool Heusden breidt zich uit met herfst, winter en lente

Bekendheid genereren

De stichting is voortgevloeid uit de Zomerschool voor Senioren. Tussen juni en september bezochten die tien jaar lang onder meer verschillende bedrijven in de gemeente Heusden. ,,Daar was heel veel belangstelling voor”, zegt voorzitter Ad Dekkers. ,,Toen is het idee geopperd om de zomerschool het jaar rond te houden, en dat onder de koepel van Seniorenschool Heusden.”

Daarbij werd in eerste instantie de culturele component benadrukt. ,,Zo hebben we contact gelegd met Stichting Honsoirde, hier in de abdij. En met Heemkundekring Onsenoort. Ook hebben we ’t Pieck in Drunen benaderd. En De Voorste Venne. Daar zouden we maandelijks een film willen draaien. Maar we zijn ook sportief. Fietsen, wandelen.” Opmerkelijk: bedrijven worden door Dekkers niet genoemd. ,,Daar gaan we ook werk van maken. Er zijn er in Heusden bij die graag hun deuren openzetten voor senioren, maar dan niet in de zomermaanden. Komt ze slecht uit.” Dekkers hoopt met het prikkelen van de nieuwsgierigheid van senioren nog iets te bewerkstelligen: ,,Dat we iets kunnen doen tegen de eenzaamheid.”