Zomertoernooi Jeu de Boules: Drunenaren tegen de Barendrechters

Vier mannen een twee vrouwen zitten aan een tafel in het clubgebouw. Ze komen uit Barendrecht en spelen dadelijk in koppels tegen Drunense koppels, die lid zijn van Bâtard. Op de achtergrond klinkt het repertoire van ABBA. "Ik ontdekte deze vereniging via de club van Vitesse," zegt Jaap Horsten (66), die naast Nico Bakker (77) zit. "Nico, die hier al langer naartoe gaat, en andere clubleden nodigden me eens uit. Toen is dat balletje gaan rollen,". Hij grinnikt. "Letterlijk. Inmiddels zijn we hier al een aantal keer geweest. Het is hier fantastisch. Mooie omgeving; de mensen zijn gezellig. Dat laatste hoort natuurlijk bij Brabant.”