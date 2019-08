Zon, zweet en zeskamp in Herpt

video Vrouw onwel na steek van wesp op haar keel, traumaheli landt op camping in Kaatsheu­vel

25 augustus KAATSHEUVEL - Een vrouw is zondagmiddag door een insectensteek in de buurt van haar keel onwel geraakt op een camping aan de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel. Door een vermoedelijke allergische reactie kreeg de vrouw last van ademhalingsproblemen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.