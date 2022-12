Zonder bestelling zou je in Elshout weleens naast het vuurwerk kunnen grijpen

,,Om acht uur stonden ze al voor de deur om hun pakketten op te halen”, zegt eigenaar Bas van Hulten. ,,Dat zijn mensen die voor het werk even hun bestellingen ophalen.” Bestellen is dit jaar sowieso slim. ,,Ik, maar ook mijn collegahandelaren, kunnen niet garanderen dat wat je op internet ziet staan nog in de winkel te koop is. Zo hard gaat het. We kunnen ook niet meer bijbestellen, want in de groothandel zijn veel artikelen niet meer te krijgen.”