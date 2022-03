Zonder gekke dingen start nieuwbouw SC Elshout rond de zomervakantie

Stijgende kosten

Gezien de huidige marktomstandigheden en de alsmaar stijgende kosten van bouwmaterialen is het volgens Van Bokhoven spannend of het geld dat is uitgetrokken voor de klus, genoeg is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Mocht het duurder uitpakken dan betaalt de omnivereniging (voetbal, handbal, tennis en gymnastiek) daar een bepaald percentage aan mee, aldus de wethouder. ,,Het is dus ook in het belang van SC Elshout dat de kosten laag blijven. Bovendien hebben ze bij de club heel wat mensen die handig zijn.” De kleedaccommodaties zijn van de gemeente, de club betaalt daar huur voor. De kantine is van de sportclub zelf.