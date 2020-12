Zonder het riet redden veel Drunense vissen het niet

Ze verroeren zich geen vin, de grote zeelt en de stuk kleinere snoek. Zwemmen is ook maar amper mogelijk: ze zitten opgesloten in een grote plastic emmer. Wellicht zijn ze nog half in shock: wat is ons in godsnaam overkomen? Deze ochtend opgeduikeld uit het diepe bij de Watertorens in Drunen, daarna gemeten en uiteindelijk gewogen. Voor hun leven hoeven ze overigens niet te vrezen. Dan zou Sportvisserij Nederland geen knip voor de neus waard zijn. Immers, in opdracht van Hengelsportvereniging Heusden moeten ze hier, en later die dag bij het watertje in de wijk Dillenburg, het visbestand monsteren.