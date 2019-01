Zonder Jetty Duister waren er geen Powerhouse Awards: ‘Ze is niet zomaar te vervangen’

Elf maanden in het jaar grasduint Jetty Duister naar lokaal sportnieuws in dag- en weekbladen die worden bezorgd in de gemeenten Aalburg, Woudrichem, Werkendam, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Die berichten knipt de 56-jarige Veense uit, bergt ze in alfabetische volgorde op in mappen. Zeven heeft ze er, verdeeld over zeven categorieën.