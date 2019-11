Zonder zenuwcentrum geen piekfijn sinterklaasfeest in Waalwijk

Kleurrijke vogelchar­me bij vogelten­toos­tel­ling Woudrichem

18:51 WOUDRICHEM - Ze laten zich al van verre horen: de zebravinken, de kanaries, de parkieten. Kwetterend en fluitend begroeten ze de bezoeker van de jaarlijkse tentoonstelling van De Vogelvrienden in Woudrichem. Het is een vriendelijke begroeting. "Weet je", vertelt Bas Struik, "elke vogel heeft zijn eigen geluid. Met mensen is dat eigenlijk ook zo."