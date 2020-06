Zonnepark aan de A27 op losse schroeven: ‘Een schoolvoorbeeld van wat we niet moeten willen’

Wie op de website van het bedrijf PowerField ‘Nieuwendijk’ intikt, krijgt een filmpje met dronebeelden te zien. In 31 seconden wordt vanuit de lucht getoond waar een 1,5 hectare grote zonnepark moet komen, dat ruim 430 huishoudens in stroom zou kunnen voorzien: een veld tussen de lintbebouwing aan de Rijksweg/Bredesteeg en de A27. ,,Een unieke locatie”, staat daarbij. ,,Doordat het perceel grotendeels tussen een bedrijventerrein en de snelweg is gelegen, is er relatief weinig zicht op het park vanaf de woningen in de buurt.”