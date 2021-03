Zoon Rutger jaagt droom na met comeback van Villa Happ: ‘Het is toch het kindje van onze familie’

Automobi­list knalt tegen stroomkast in Wijk en Aalburg

5 maart WIJK EN AALBURG - Op de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg is omstreeks 00.50 uur een auto tegen een stroomkast langs de weg aangereden. De bestuurder verloor door onbekende reden de macht over het stuur. De stroomkast is vervolgens in brand gevlogen.