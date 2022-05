Zorg over bereikbaarheid Haven in Waalwijk: bol.com houdt eigen verkeersonderzoek

Prinses Beatrix bezoekt vesting Woudrichem: ‘Een mooie dag, dat vond ook de prinses’

De vesting Woudrichem heeft zaterdag bezoek gekregen van prinses Beatrix. In de Martinuskerk woonde ze de jubileumbijeenkomst van de 111-jarige Erfgoedvereniging Heemschut, waarvan zij beschermvrouwe is, bij. Heemschut en de vesting hebben wat met elkaar. Het was de erfgoedvereniging die ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan in 1971, de vesting adopteerde om daarmee het zo nodige stadsherstel een stimulans gaf.

