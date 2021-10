Zorg over meer arbeidsmigranten die illegaal wonen op bedrijventerreinen in Heusden

‘Ja’ tegen regels huisves­ting arbeidsmi­gran­ten. Heusden overlegt later wel met minister

VLIJMEN - Of ze nu wel of niet helemaal voldoen aan Europese wetgeving, Heusden is akkoord met regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wel volgt nog overleg met de minister om te kijken of aanpassingen nodig zijn. Heusden hoopt kritiek voor te zijn, door duidelijk te vermelden de regels voor kamergewijze verhuur ook gelden voor bijvoorbeeld studenten.

19 december