Zorg winkels over nieuwe looproute naar Waalwijks centrum

Onderzoek naar schietinci­dent in Veen loopt

19 oktober VEEN - De dader van het schietincident in Veen is nog niet gepakt, dat laat de politie weten. Vrijdagmiddag liep er een bebloede man door Veen. Er was op hem geschoten. Na het incident is de politie meteen een onderzoek gestart. Ze zijn op zoek naar getuigen.