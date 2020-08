Zorgcentrum Zandley in Drunen gedeeltelijk op slot door corona-besmetting: ‘We begrijpen de onzekerheid’

,,We begrijpen dat deze situatie voor u en/of uw familie vragen, onzekerheden en mogelijk frustratie oproept", laat ze op haar website weten. ,,We hopen van harte dat we zo snel mogelijk de genomen maatregelen terug kunnen draaien. Tot die tijd nemen we de maatregelen die nodig zijn in het belang van de veiligheid van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. We doen hierbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid. We hebben elkaar hard nodig tegen de strijd tegen het coronavirus en hebben er vertrouwen in dat we samen door deze lastige fase heen komen.”