Zorgen en vragen over aanleg nieuwe containerhaven in Waalwijk; ‘Er komt maar één schip per dag’

Volgens wethouder Ronald Bakker van Waalwijk is de grootte van de haven echter prima te verdedigen. ,,Op basis van prognoses komen er in het jaar 2030 395 schepen per jaar. Dan lijkt het fors voor circa één schip per dag. Maar we realiseren geen haven voor tien jaar. Als we naar de prognoses voor 2040 kijken, zien we dat er wordt uitgegaan van 852 schepen per jaar. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2030.”