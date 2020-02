Zorgen in Altena om hoge vraag naar woningen: ‘Snel meer huizen bouwen’

In Altena moeten gauw meer huizen worden bijgebouwd, zeker nu recent 180 mensen reageerden op acht nieuwe huurhuizen in Genderen. Meerdere fracties in de gemeenteraad willen dat de gemeente actie onderneemt.

In Genderen reageerden 180 mensen op acht gasloze nieuwbouwwoningen in de sociale huursector. SGP, CDA, AltenaLokaal en Progressief Altena schetsen hoe tweehonderd mensen zich inschreven voor 26 nieuwbouwwoningen in Werkendam. ,,Er is behoefte aan sociale huurwoningen, woningen voor starters, betaalbare koop en middeldure huur, maar ook zorgwoningen en appartementen’’, schrijven ze.

Motie

Dinsdag wil de SGP, gesteund door de eerder genoemde partijen, een motie indienen waarin het college wordt gevraagd om vóór 1 juni met een concreet plan te komen om het woningaanbod snel te vergroten. Dat plan staat wat hen betreft los van de ‘woonvisie’ die al in de maak is. Veel nieuwe wijken zijn in de voorbereidende fase, maar laten nog lang op zich wachten, schrijven de partijen.