Zorgen in Altena om windmolens ‘zo hoog als de Eiffeltoren’ aan de overkant van de rivier

Tilburger (37) aangehou­den voor woningover­val Werkendam

10 januari Een 37-jarige Tilburger is naar nu blijkt zaterdagmiddag opgepakt op verdenking van een woningoverval, zaterdagochtend in Werkendam. Daarbij raakte het 57-jarige slachtoffer gewond. De Tilburger was uren na de overval in Werkendam en werd aangehouden nadat hij zich ‘verdacht gedroeg’.