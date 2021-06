Zorgen in Andel om huisvestingplan arbeidsmigranten

Stroomsto­ring treft meer dan veertig postcodes in wijk in Vlijmen, inmiddels opgelost

9 juni VLIJMEN - Meer dan veertig postcodes (42) zitten woensdagmiddag tot 12.30 uur zonder stroom in de wijk Vijfhoeven in Vlijmen, meldt Enexis. Het gaat om minder dan dan 1000 huishoudens. Wat de stroomstoring heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Inmiddels is de storing weer opgelost.