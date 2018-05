Zorgen bij Waalwijkse politie om ouders die kinderen bang maken voor agenten: 'Ze zullen hard voor ons weg rennen'

Heusden leert van debâcle Het Run: kritischer zijn, ook op onszelf

9 mei VLIJMEN - Kan uit het financiële fiasco van de privatisering van openluchtzwembad Het Run iets goeds voortkomen? Als het aan de Heusdense politiek ligt wel. Die is vast van plan een stuk kritischer te worden als de gemeente in de toekomst taken gaat overdragen aan derden.