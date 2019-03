Zorgen om sluipverkeer in dorpen rond A27: ‘Rattengedrag’

Anne Frankboom Waalwijk wéér vernield

6 maart WAALWIJK - De Anne Frankboom in het Wandelpark in Waalwijk is wéér vernield. Het jonge boompje is onderaan de stam geknakt. Theo van Bracht, voorzitter van Stichting Wandelpark Waalwijk weet het niet meer. Het is nu al voor de vijfde of de zesde keer dat de boom is toegetakeld. ,,We gaan ons beraden wat we hier mee moeten.” Of de boom de nieuwe aanval overleeft is de vraag. ,,Daar moet de deskundige naar kijken.”