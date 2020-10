Zorgen om verhuizing kinderopvang van Nieuwendijk naar Sleeuwijk: ‘Met meerdere kinderen is dit niet te doen’

Actie Rent a cop & boa levert bijna zestig bonnen op in Waalwijk: controles ‘op bestelling’

8 oktober WAALWIJK - Een kleine zestig mensen zijn op de bon geslingerd bij controles in Waalwijk en Sprang-Capelle. Bij de actie Rent a cop & boa konden inwoners locaties aandragen, waar nodig gecontroleerd zou moeten worden. De boetes waren onder meer voor te hard rijden, mobiel bellen achter het stuur of zonder licht of helm rijden.