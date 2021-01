Zorgen over corona bij kringloopwinkel Twiddus ‘niet nodig’

WAALWIJK - Kringloopwarenhuis Twiddus in Waalwijk houdt zich wel degelijk aan de coronaregels. Het magazijn is alleen toegankelijk voor medewerkers en medewerkers die zich niet aan de regels houden, worden daar op aangesproken. Dat zegt Baanbrekers, eigenaar van Twiddus, naar aanleiding van politieke vragen van Lijst IJpelaar.

Fractievoorzitter Yvette IJpelaar heeft haar zorgen neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk. De kringloopwinkel is gesloten maar inwoners van de regio kunnen nog wel spullen afgeven bij het magazijn.

Zorgen bij medewekers

,,Het magazijnpersoneel staat hierdoor bloot aan contact met mensen die spullen komen brengen", zegt IJpelaar. Volgens het raadslid maken medewerkers zich zorgen omdat ze niet weten of deze mensen besmet zijn met het virus. ,,Het is de hele dag een komen en gaan van mensen en de groepsgrootte is niet te overzien.”

Drukte flink afgenomen

Volgens Baanbrekers is dit niet juist. ,,De drukte tijdens de lockdown is flink afgenomen. Gemiddeld komen er zo’n tien personen spullen afgeven, verdeeld over de dag. En deze personen komen het magazijn niet in.”

Baanbrekers zegt zich strikt aan de anderhalvemeter-maatregel te houden. De uitkeringsinstantie begrijpt dat mensen zich toch zorgen kunnen maken over het virus, maar volgens de woordvoerder is dat niet nodig. ,,De inspectie heeft al een paar keer bij Baanbrekers gekeken hoe het zit met de coronamaatregelen en heeft steeds laten weten dat we juist handelen.”

Zwerfvuil voorkomen

De winkel van Twiddus is al een poosje dicht. Het magazijn wil Baanbrekers niet sluiten. ,,We hebben ervoor gekozen om het textiel te blijven inzamelen en de spullen die bij ons magazijn worden aangeboden. Dit doen we vooral om extra zwerfvuil te voorkomen en mensen niet teleur te stellen die met hun spullen aan de deur staan.”