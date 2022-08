Zorgen over laars zijn onnodig: pronkstuk keert terug aan gevel Schoenenkwartier

WAALWIJK - De bekende rode laars aan de gevel van het oude schoenenmuseum in Waalwijk keert terug bij het nieuwe Schoenenkwartier. Opgeknapt en wel. Directeur Anouk van Heesch neemt de zorgen daarover weg. ,,Maar heb even geduld.”

Een laars sierde de gevel van het oude schoenenmuseum in de Grotestraat (foto), en later aan de Elzenweg in Waalwijk. Het visitekaartje keert terug bij het nieuwe Schoenenkwartier.

Een groep Waalwijkers was er niet gerust op. Ze zag bij het nieuwe schoenenmuseum aan het Raadhuisplein de rode laars niet terug, die ooit de gevel van het oude schoenenmuseum aan de Grotestraat en later de Elzenweg sierde. Waar is die gebleven? In haar ogen verdient zo’n ‘pronkstuk’ geen anonieme plek in de opslag of erger nog een trieste gang naar de stort.

Loze beloftes?

Op de Facebookpagina Waalwijk van toen werd de discussie over de laars aangezwengeld. Niet iedereen was er van overtuigd dat die terug zou keren, zoals eerder aangegeven was. ,,Ik heb echt het idee dat het loze beloftes waren”, stelde één van hen. ,,Ik verwacht niet dat deze laars ooit de gevel van het huidige museum zal sieren. Hopelijk heb ik het mis.”

Onder de foto: en de laars?

Het nieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk.

Van Heesch heeft zich nu ook in deze discussie gemengd. ,,Laten we vooral niet meteen conclusies trekken”, reageert ze. Volgens haar worden bij het museum de laatste puntjes op de i gezet, en de laars is daar één van. Deze wordt helemaal hersteld, en krijgt zelfs de lichtfunctie terug. ,,De laars komt in volle glorie weer aan de gevel”, belooft ze.

Kers op de taart

Van Heesch vraagt er begrip voor dat dit wat meer tijd kost. Ze wijst op al het werk dat voor het museum is verzet, en dat met een ‘bijzonder klein team’. ,,Zij hebben na éen drukke tijd recht op vakantie.” De verontruste Waalwijkers zijn blij met haar reactie. ,,Voor velen is de laars de kers op de taart”, reageert één van hen op Facebook. ,,Soms moet een vraag net iets indringender zijn om de aandacht te trekken. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat.”