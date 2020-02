Zorgen over plan Brede School in Almkerk: het is lastige zoektocht

ALMKERK - De plannen voor de Brede School in Almkerk kosten veel tijd. Er moet eerst een andere plek gevonden worden voor de tennisclub. Dat is lastig. Toch is er een lichtpuntje.

Moeten de inwoners van Almkerk en de raad zich zorgen maken over de realisering van de Brede School in Almkerk? Die vraag stelde Tineke Zaal-van der Steen (CDA) deze week in de raad aan het college.

Het is volgens haar wel erg stil rond dit project. Vanuit de samenleving heeft ze signalen ontvangen dat er inderdaad zorgen leven. Ook de informatie naar de raad is volgens haar mager. ,,Als CDA maken ook wij ons zorgen. Wanneer denkt het college de raad te informeren?", vraagt Tineke Zaal-van der Steen.

Probleem

Om de Brede School te kunnen bouwen is sloop van basisschool de Almgaard en de verplaatsing van het tenniscomplex noodzakelijk. En dat is nu net het probleem. Er is nog altijd geen nieuwe locatie gevonden voor het tenniscomplex. Een plek, die onlangs in beeld was in de omgeving van de ijsbaan, bleek op weerstand te stuiten.

Wethouder Peter van der Ven (AL) maakte onomwonden duidelijk de zorgen te delen. Het heeft alles te maken met, zoals hij zei, het feit dat hij al een jaar 'op tournee' is met de tennisvereniging voor het zoeken van een locatie. ,,Het is een hell of a job."