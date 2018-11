Zorgen over sluipverkeer langs A27

CDA Altena heeft het college van burgemeester en wethouders van Werkendam een brief gestuurd, waarin de partij haar zorgen uit over de toename van het sluipverkeer in de dorpen langs de A27. ,,In het AD gaf Rijkswaterstaat aan dat de A27 tijdens de werkzaamheden open moet blijven omdat alternatieve routes ontbreken'', schrijft raadslid Otto van Breugel. ,,Verder geeft ze aan dat de snelheid tijdens de werkzaamheden omlaag moet. We begrijpen, om veilig te kunnen werken, dat aanpassingen in de vorm van snelheidsbeperking nodig zijn. Toch maken wij ons grote zorgen over de gevolgen. Wij denken dat het sluipverkeer en de hinder en overlast nu fors zullen toenemen en een forse belasting gaan geven op ons gebied.''

Volgens Van Breugel hebben inwoners van Hank, Nieuwendijk en Uppel nu al veel overlast van sluipverkeer. Hij is ervan overtuigd dat die alleen maar zal toenemen als er geen maatregelen worden genomen. ,,We krijgen signalen dat sluipverkeer vooral op wegen waar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt, veel te hard rijdt. Ook maken we ons zorgen over de schoolgaande jeugd die van deze routes gebruik maakt.''

Verkeersregelaars

Het CDA Altena ziet graag dat het college samen met Rijkswaterstaat onderzoek doet om het sluipverkeer een halt toe te roepen. ,,In Meerkerk wordt dat nu al gedaan met verkeersregelaars'', aldus van Breugel, die denkt dat dit ook een goede oplossing voor Altena is.

Over de vraag wie daarvan de kosten moet betalen, is het CDA duidelijk: ,,Rijkswaterstaat, de veroorzaker van alle problemen. Zij heeft jarenlang de aanpak van de A27 op de lange baan geschoven en het verkeer is sindsdien alleen maar toegenomen.''