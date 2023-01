Zorgen over veiligheid sporthal de Jager, de Vrije Volkspartij Altena stelt vragen aan het college

In dit gedeelte langs de H.C. Hakstraat hebben vorig jaar enkele verenigingen, zoals de jeugdsoos en de biljartvereniging, onderdak gekregen. De VVA kreeg signalen dat deze ruimten in zeer slechte staat verkeren. Tijdens een bezoek hebben ze dat ook zelf waargenomen. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat de sanitaire voorzieningen slecht en gedateerd zijn; dat op het gebied van duurzaamheid ook wel wat te verbeteren valt en dat de nooduitgangen aan buitenkant niet vrij zijn.

‘We maken ons zorgen’

De VVA wil nu weten of het college van de situatie op de hoogte is. En of het onder deze omstandigheden nog wel verantwoord is verenigingen in de ruimtes van de Jager onder te brengen. Verder wil men weten of de Jager in het nieuwe accommodatiebeleid meegenomen wordt, en of erop vertrouwd kan worden dat het gebouw op afzienbare tijd grondig gerenoveerd gaat worden.