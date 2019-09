Zorginstelling in Nieuwendijk onder vuur: ‘Altenastaete fraudeert met zorgdeclaraties’

Zorginstelling Altenastaete in Nieuwendijk heeft bijna een jaar lang bij de zorgverzekeraar declaraties ingediend voor zorg die niet werd geleverd. Het onderzoeksjournalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) heeft daarvoor bewijzen. De tv-uitzending is vanavond.

De instelling declareerde maandelijks tussen de 1300 en 1900 euro bij zorgverzekeraar Aevitae, dat valt onder VGZ, en streek zo ruim 18.000 euro op. De zorg zou bestaan uit 7 uur per week verzorging voor een bewoner van het woonzorgcomplex, terwijl de man zelf in staat was om zich aan te kleden en te wassen. Zo stond dat ook in het zogenoemde zorgleefplan, dat werd opgesteld door de instelling zelf.

Maar Altenastaete liet de bewoner óók tekenen voor een zorgplan, waarin staat dat de 95-jarige man dagelijks moest worden aangekleed en gewassen. Hij zette elke drie maanden zijn handtekening, waarmee Altena­staete de kosten bij de zorgverzekeraar kon declareren. De derde keer dat de man moest tekenen, kreeg hij echter argwaan. Uit onderzoek van Pointer bleek echter dat ook zonder de handtekening van de bewoner de rekening door de zorgverzekeraar werd vergoed, terwijl volgens de familie de zorg niet werd geleverd.

Quote Het roept vragen op, met name omdat op veel zaken werd beknibbeld Leontien Aarnoudse (Pointer)

Hoe zit dat, vroeg de redactie van Pointer, die samenwerkt met journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money en Reporter Radio zich af. ,,We ontdekten ondoorzichtige structuren van bv’s met daarboven holdings van de twee directeuren’’, zegt researcher Leontien Aarnoudse. ,,Dat roept vragen op, met name omdat op veel zaken werd beknibbeld, vertelden geïnterviewden ons. Het eten was niet goed, er waren weinig activiteiten, nachtwachten werden onderbetaald en een toenmalig medewerker heeft een rechtszaak moeten voeren om overuren betaald te krijgen.’’ Pointer sprak met familie van bewoners, medewerkers en voormalig werknemers.

Reactie