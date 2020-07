Zorglocatie Goezate hoopt op hulp Werkendammers om een tuin voor de bewoners met dementie te bouwen

Dat de Werkendamse zorglocatie Goezate geen eigen tuin heeft, vinden ze zelf eigenlijk ‘ondenkbaar’. Locatiemanager Karin Schellekens is sinds 1 februari in dienst en het was het eerste dat haar opviel en vooral verbaasde. Samen met de fanatieke vrijwilliger Hendri Visser hoopt ze op hulp uit de Werkendamse gemeenschap.

In Goezate wonen 75 mensen. Hier wordt somatische en psychogeriatrische zorg verleend. Met name voor de laatste groep was een frisse neus halen in coronatijden onmogelijk, omdat begeleiding op anderhalve meter afstand onhaalbaar is. Een eigen, afgesloten tuin werd dan ook node gemist. En dat terwijl er genoeg ruimte om de locatie heen is dat nu haast niet gebruikt wordt.

,,Voor mensen met dementie is naar buiten kunnen erg belangrijk. Zintuigen worden dan geprikkeld. We zagen het de afgelopen maanden echt in het gedrag. Mensen waren onrustig, hadden behoefte aan beweging en er was meer eenzaamheid”, zag Schellekens.

Rollatorparcours

Visser (46) is sinds oktober vrijwilliger in het zorgcentrum en ook hem viel de afwezigheid van een tuin direct op. De Werkendammer is in het dagelijks leven acquisiteur en wilde graag ook buiten zijn werk van betekenis zijn. ,,Ik begon met koffie serveren en met bewoners te praten. Dat bleek toch wel heel erg leuk”, grijnst hij.

Maar door corona kreeg hij het met zijn werk beduidend minder druk. En Goezate kon zijn hulp in die periode juist erg goed gebruiken. Hij ging meer doen dan alleen koffie serveren. Realiseerde er met hulp van ondernemers uit de regio een container met een glazen wand, zodat bewoners alsnog met hun familie konden praten. En voor het tuinproject zette hij andermaal zijn netwerk in. Voor een absolute basistuin is zo’n 15.000 euro nodig. ,,Het moet veilig zijn. Omheind. We willen beginnen met een terras en met een rollatorparcours.”

Quote Als we hier een plekje kunnen creëren om te vissen. Of als we hier een oude boot kunnen neerleggen. Dat zijn toch haalbare dromen

Schellekens wijst naar het water waaraan de tuin grenst. Die grond is al van De Riethorst Stromenland, het water met het riet is van de gemeente. ,,Wat zou het gaaf zijn als we daar ook wat mee kunnen doen”, dagdroomt ze. ,,Veel bewoners zijn binnenvaartschipper geweest. Anderen hebben op z’n minst wat met water, of iets met de Biesbosch. Als we hier bijvoorbeeld een landkaart kunnen plaatsen van de Biesbosch, of een plekje kunnen creëren om te vissen. Of als we hier een oude boot kunnen neerleggen. Dat zijn toch haalbare dromen?”

Een groepje basisschoolleerlingen passeert de zorginstelling, luid kwebbelend en vol jeugdig enthousiasme. ,,Zo’n omheining moet ook zeker niet hoog. De bewoners vinden het erg fijn om juist nog dat contact met de buitenwereld te blijven behouden. Worden blij als ze de kinderen zien.”

Wethouder

Wethouder Paula Jorritsma kwam een kijkje nemen bij Goezate. Enthousiast laat ze zich rondleiden door de twee. ,,Een tuin zou een enorme meerwaarde voor de bewoners zijn”, zegt ze. ,,Ik vind dat we daar als gemeente echt in mee moeten denken.”

Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland heeft er voor dit jaar geen budget voor. Schellekens en Visser hopen dan ook op hulp vanuit de inwoners van Werkendam. Op geld, maar ook op donaties in de vorm van materialen. Of in natura. ,,Iedere Werkendammer kent wel iemand die in Goezate woont. Goezate is echt een onderdeel van de gemeenschap”, weet Schellekens. Ze fantaseert verder over de mogelijkheden van zo’n belevingstuin. ,,Als je hier alleen al een waslijn neerzet waar bewoners hun was kunnen ophangen. Dat vinden ze heerlijk. Dat zijn handelingen die sommigen hun hele leven gedaan hebben.”