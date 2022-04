Zussen stappen naar de rechter voor eigen plek op kamp Heesbeen: ‘Eén extra woonwagen is ook niet de oplossing’

RKC Waalwijk voetbalt zondag in shirt Villa Pardoes: 10-jarige Lianne is trots op haar ontwerp

WAALWIJK - RKC Waalwijk speelt zondag tegen FC Groningen in een shirt van Villa Pardoes. De club hoopt zo geld in te zamelen voor het vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig zieke kinderen en hun familie. De 10-jarige Lianne Koskamp, oud-gast van Villa Pardoes, ontwierp het shirt.

26 april