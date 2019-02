Zuster Antonio vertrok 100 jaar geleden uit Haarsteeg naar de missie in Borneo

‘Vaartwel’ staat er in geborduurde letters linksboven het ingelijste borduurwerk van een boot op zee. Rechtsonder in de golven de naam van de maakster en de datum: ‘ZM Antonio 22/2 1919'.

Het textiele schilderij laat zien dat het deze maand exact 100 jaar geleden is dat zuster Antonio uit Haarsteeg naar de missie in Borneo vertrok. Ze zou niet meer levend terugkeren op haar geboortegrond, want ze overleed in Singkawang in oktober 1942.

Vragen rond overlijden

Het levensverhaal van Catharina van Baardwijk, geboren op 30 september 1889 in Nieuwkuijk, is te lezen in het eerste nummer van Historisch Heusden. Heemkundige Bart Beaard ging op zoek naar informatie over zuster Antonio en schreef zijn bevindingen op. ,,Maar op een aantal vragen rond haar overlijden heb ik ook het antwoord nog niet kunnen vinden.”

Franciscanessen in Veghel

Als tweede dochter in het boerengezin van Johannes van Baardwijk en Johanna van der Lee kiest Catharina (‘Kaatje’) na de lagere meisjesschool voor het klooster. Daar waren de mogelijkheden voor een opleiding en werk in het onderwijs en de ziekenzorg beter. Ze treedt op 21 november 1905 als dan 16-jarig meisje in bij de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods in Veghel.

Scholen en ziekenhuizen

Op verzoek van de paters Kapucijnen gaan de zusters van Veghel naar Nederlands-Indië en beginnen in het voorjaar van 1906 een missie op Borneo. Vanuit het Moederhuis in Singakwang trekken ze de binnenlanden in naar onder andere dorpen als Pontianak en Sintang, in het huidige Kalimantan.

Daar geven ze les op scholen en verrichten ze gezondheidszorg in lokale ziekenhuizen. Ook zuster Antonio wordt uitgezonden, aan boord van het postschip s.s. Tambora vaart ze op 22 februari 1919 de haven van Rotterdam uit voor een reis van bijna 40 dagen.

Tante Nonneke

Vanaf haar missiepost correspondeert ‘tante Nonneke’ volop met het thuisfront, ze stuurt vele brieven en foto's naar familieleden. Bijvoorbeeld over de 180 kinderen die er dag en nacht zijn en de 50 zieken in het ziekenhuis. En dat er onderwijs gegeven wordt ‘....aan alle soorten kinderen. Europesche, Chin., Maleiers, Menadoneezen, Japanneezen, Abonneezen. Alleen Daya’s zijn niet op onze school, zij hebben een aparte school.’

Maar ze verpleegt ook de melaatsen in de aparte leprozerie.

Jappenkampen

Als in februari 1942 de Japanners het land innemen, worden ook de meeste paters, broeders en zusters in de interneringskampen gevangengezet. Over het lot van zuster Antonio komt echter geen duidelijkheid in Nederland. Tot 1976 denkt de familie dat ze in het Jappenkamp is gestorven.

Bidprentje

Dan komt er toch een brief boven water, waaruit blijkt dat ze op de leprozerie is achtergebleven omdat ze al ongeneeslijk ziek was. Daar zou ze op 17 oktober 1942 op 53-jarige leeftijd zijn overleden. ,,Er is ook een bidprentje, maar daar staat geen overlijdensdatum op, alleen het jaar. Onbekend is bovendien wanneer en door wie het prentje is uitgegeven", aldus Beaard.

Eerste nummer nieuwe uitgave Historisch Heusden van Heemkundekring Onsenoort. © HKK Onsenoort

In kerk van Haarsteeg

De nieuwe uitgave van Heemkundekring Onsenoort wordt zaterdagavond 9 februari na de avondmis van 19.00 uur in de kerk van Haarsteeg ten doop gehouden. Voor de feestelijke presentatie van de eerste Historisch Heusden over zuster Antonio zijn haar familie, leden van de heemkundekring, parochianen en anderen uitgenodigd.

Ook zuster Gerda van Gogh, de huidige overste van de Zusters Franciscanessen in Veghel, zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

Behoefte aan thema-tijdschrift

Volgens secretaris en auteur Bart Beaard van de heemkundige vereniging was er behoefte aan het speciale thema-tijdschrift. ,,Het is bedoeld voor publicaties die te uitgebreid zijn voor ons heemkundeblad Met Gansen Trou, maar ook weer te mager om er een heel boek van te maken.”

Leerlooien in Vlijmen

Het tweede nummer van Historisch Heusden verschijnt eind maart, kondigt Beaard alvast aan. ,,Het gaat over het leerlooien in Vlijmen en wordt zo’n 60 tot 70 pagina’s dik.”