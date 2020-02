Zwaarbeveiligde Audi RS4 toch gejat... god weet wat er nu mee gebeurt

Het Facebookbericht van Rob van Opzeeland uit Haarsteeg spreekt boekdelen. ‘Helaas is vannacht om 3.52 uur mijn Audi RS4 gestolen in Haarsteeg bij Den Bosch. Kenteken 9-SPG-90 goed herkenbaar omdat alle logo’s/emblemen er af zijn. En het uitbundige chroom wat normaal is op een RS4 is zwart. Politie is er mee bezig en verzekeraar in verband met een volgsysteem. Camerabeelden zijn bij politie. Als iemand iets ziet graag direct politie bellen. Update: Onderzoek leert dat aan voorkant lichte schade op auto zal zitten. Onze poort is met de auto open geramd.’