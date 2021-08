Zwaargewonde bij ernstig ongeluk in Oudheusden

Als Brabanders kunnen wij een voorbeeld nemen aan die 'stugge’ Groningers

21 augustus WAALWIJK - Het valt me op hoe gastvrij Groningen reageert op de opvang van gevluchte Afghanen in een kazerne in Zoutkamp. Hoe zou dat gaan als die taak aan ons ‘gemoedelijke en gastvrije’ Brabant was toebedeeld?