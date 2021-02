Zwaargewonde mountainbiker met spoed naar ziekenhuis gebracht na ongeval in Loonse en Drunense Duinen

Voetbal­clubs Nieuwen­dijk en Almkerk denken na over gezamen­lijk complex, fusie is ‘serieuze optie’

3 februari NIEUWENDIJK/ALMKERK - De gemeente Altena gaat samen met de voetbalclubs in Nieuwendijk en Altena onderzoeken of ze samen naar een nieuw te bouwen sportcomplex kunnen verhuizen. Een fusie tussen vv Altena en vv Almkerk wordt zelfs niet uitgesloten. ,,Misschien is het straks wel bittere noodzaak", zegt voorzitter Cor Geelhoedt van vv Altena.