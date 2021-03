Zwanen vallen dood uit de lucht in Sprang-Capelle: zeker dertien de afgelopen maand

Te veel besmettin­gen: Maatrege­len op het d’Oultremont

25 maart De koppen bij elkaar steken? Voor leerlingen van het d’Oultremontcollege in Drunen is dat weer even helemaal voorbij. ,,Er zijn simpelweg te veel besmettingen”, zegt directeur Paul Jankowski. Een aantal klassen zit in thuisquarantaine of heeft daar gezeten.