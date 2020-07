Zwart uitgeslagen zilver blinkt weer bij Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout

Tamboers en gildebroeders van de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout hebben zich deze zaterdagmiddag om vijf voor halftwee opgesteld achter de kerk voor een optocht door het dorp. Vertrekken kan pas als het hoofdvaandel is vastgezet met het bovenstuk, de beeltenis van Maria. Als het zover is geeft kapitein Gerard Smits het sein: het gilde gaat. Er klinkt getrommel, iedereen houdt netjes anderhalve meter afstand. Heel saillant: ook zonder corona moet dat om zo iedereen - vaandeldragers, trommelaars - genoeg ruimte te bieden om zo waardig mogelijk over te komen. Dat was altijd lastig, de gildebroeders waren geneigd om toch tegen elkaar aan te schurken.

Geen koningsschieten, geen schuts dat in de meimaand de bedevaart naar Elshout kleurig aankleedde, geen koningskroning. Allemaal door corona weggevallen. “Dat is ons zwaar gevallen”, zegt hoofdman Paul van de Wiel. “Elshout mist ons, wij missen Elshout. Nu kan het weer, ook is het mogelijk een mis te houden in de kerk. Dus willen we ons weer laten zien.”

Impact van corona

Er speelt nog iets mee om het zwart van het zilver - zo weinig was het gebruikt, dat het edelmetaal was uitgeslagen - weg te poetsen. Van de Wiel: “We willen God danken dat Elshout coronadoden bespaard is gebleven. Dus ook onze schuts is ervan gevrijwaard, al hebben we veel leden in de risicogroep. Sommige andere gildes hebben het er veel slechter afgebracht.”

Het virus is niet helemaal aan de Onze Lieve Vrouwe Schuts voorbij gegaan. De vrouw van gildebroeder Kees Blankers was goed ziek. “Overigens was het niet helemaal zeker dat het corona was”, zegt zijn zoon Harold, “want ze had geen ademhalingsproblemen. Niet op bezoek, alleen vanachter het raam of de tuin elkaar zien. Het had een grote impact.”

Generale repetitie

De rondgang is tevens een generale repetitie, aldus Van de Wiel. “In september willen we onze statiedag houden. Anderhalve meter afstand houden, daar draait het om. In de kerk is dat geen punt, er is ruimte zat. Maar we moeten bekijken hoe we dat nadien gaan vieren. Waarschijnlijk op het kerkplein.”

Ton Kolmans is koning. Hij móet erbij zijn, met zijn vrouw als koningin. Anders is er geen rondgang door Elshout. Vorig jaar de titel behaald door de vogel naar beneden te schieten, maar dit jaar kon het koningsschieten dus niet doorgaan. Kolmans: “Er is over gestemd, mocht ik aanblijven.” Wel zo mooi voor zijn vrouw, zegt Kolmans. “Al die belangstelling, daar gaf mijn vrouw in het begin helemaal niks om. Nu wil ze niet anders meer.”

Stel dat corona doorzet en hij volgend jaar weer koning blijft, dan is het voor de eerste keer dat de eeuwenoude schuts een keizer heeft. “Nee, nee, zo werkt het niet. Het koningschap is verlengd, ben het niet voor de tweede keer geworden.”