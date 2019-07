Zwembad Het Run blijft vandaag dicht, donderdag weer open

updateDRUNEN - Zwembad het Run in Drunen verwacht donderdag weer open te gaan. Woensdag moest het bad sluiten vanwege een stroomstoring. Die storing is inmiddels verholpen, maar woensdagavond moesten nog wat laatste tests worden gedaan. Ook kost het enige tijd voor de waardes van chloor en zuur weer op orde zijn.

Zwemmers kunnen woensdag niet terecht in het openluchtbad in Drunen. Bedrijfsleider Stanley van Damme ontdekte ‘s morgens om kwart voor zeven dat het niet pluis was. ,,De waardes klopten niet. Ook hoorden we geen geluid uit de machinekamer. Een stroomstoring dus, daardoor is de motor in de machinekamer in zijn beveiliging gevallen. Ik heb alle bedrijven gebeld die nodig waren om dit op te lossen. Die zijn er snel op ingesprongen.”

Oorzaak storing

In de loop van de woensdag was de storing op zich verholpen. ,,Maar dan is het te kort dag om nog open te gaan”, aldus Van Damme. Ook vanwege de noodzakelijke tests en het weer op orde brengen van de kwaliteit van het zwembadwater. Wat precíes de oorzaak is geweest van de storing, kon Van Damme nog niet zeggen. ,,Er zijn verschillende scenario’s. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat de social media hun werk deden.”