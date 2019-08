Zwembad Het Run in Drunen: bemoedigend seizoen, wel vooruit kijken

Maarten van der Weijden zwemmend onderweg naar Dordrecht

9:53 Maarten van der Weijden is bezig aan zijn zwemtocht van Hank naar Dordrecht. Hij ligt nog steeds op schema. De organisatie van de City Swim verwacht dat hij om half twaalf aankomt in Dordrecht. Een half uur later gaat de vijfde editie van het evenement van start.