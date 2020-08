Zwembad Vlijmen kán duurzaam, maar dat is wel bijna vier ton duurder

In september vorig jaar kreeg wethouder Kees van Bokhoven van de gemeenteraad een zak geld van 2,6 miljoen om het Vlijmense zwembad Die Heygrave helemaal van het gas af te krijgen. ,,Een zwembad energieneutraal maken is voor ons ook geen alledaagse kost. En nu zijn we na een verkenningstocht langs verschillende technieken en methodes tot de conclusie gekomen dat we dat voor dat geld die ambitie van de raad niet waar kunnen maken. Dan komen we er niet uit.”