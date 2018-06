Zwembroek mee naar Do Good Food Festival in Waalwijk

OPROEP Werkgevers in streekver­voer 'furieus' over nieuwe staking, en jij?

11:27 DEN BOSCH/TILBURG - De werkgevers in het streekvervoer zijn 'furieus' over de nieuwe staking van hun personeel, die morgen ingaat. Ze zijn het vertrouwen in de vakbonden volledig kwijt, melden ze dinsdag in een verklaring. Met grote gevolgen voor de reiziger in een week van hertentamens en grote evenementen zoals de TT in Assen.