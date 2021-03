Zwemlessen hervat, baden willen wachtlijsten snel wegwerken

DE LANGSTRAAT/ALTENA - Goed nieuws voor de zwembaden die zwemlessen geven. En goed nieuws uiteraard voor alle kinderen en ouders die smachtend uitkijken naar de dag dat de zwemlessen hervat dan wel gestart kunnen worden. Volgende week is het zover. ,,Heel fijn dat we weer aan de slag kunnen.”

Voor de zwemlessen in overdekt zwembad Die Heygrave in Vlijmen is de wachttijd voor zwemlessen inmiddels opgelopen tot een jaar, laat een woordvoerder van de gemeente Heusden weten. Dit omdat het bad vanwege de coronamaatregelen een tijd dicht moest. Eerder was die wachttijd negen maanden.

Wachtlijsten

Nu het kabinet heeft besloten dat de zwembaden per 16 maart open mogen voor zwemlessen en afzwemmen voor kinderen tot en met twaalf jaar, gaat Die Heygrave proberen die wachttijd weer terug te brengen naar negen maanden. ,,Normaal hebben we twaalf startersgroepen. Daar komen er nu zeven bij.” Die ruimte is gevonden doordat er extra lessen op andere tijden komen. Maar ook omdat zwemvereniging AquAmigos is gestopt met het geven van zwemles. Mensen die op de wachtlijst staan, zijn maandag geïnformeerd.

Waalwijk wacht nog heel even met het maken van concrete plannen voor de zwemlessen in het Olympia-bad, totdat de komende dagen duidelijk wordt wat de versoepelingen precies inhouden en welke regels gaan gelden. ,,De ervaring leert dat eerst een en ander uitgekristalliseerd moet zijn, voor we plannen maken”, aldus een woordvoerster. ,,Nu gaan speculeren heeft niet zoveel zin.”

AquaAltena

Bij zwembad AquaAltena in Andel waren ze ‘erg blij’ toen uitlekte dat de zwembaden in elk geval voor de zwemlessen van kinderen weer open gaan. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen. ,,Al moeten we de details van de versoepelingen nog even afwachten”, stelt locatiemanager Frank van den Hogen.

Van den Hogen stelt dat het met name ook richting de zomervakantie belangrijk is dat zoveel mogelijk kinderen kunnen zwemmen, al hebben ze maar weer wat vorderingen gemaakt nadat het bad een half jaar dicht is geweest. Als er te grote achterstanden ontstaan, neemt het gevaar op verdrinking deze zomer toe.

De wachttijden voor zwemlessen in AquaAltena zijn opgelopen tot minstens een half jaar, aldus Van den Hogen. Als de regels inderdaad voldoende verruimd worden, komen eerst aan bod de kinderen die al lessen volgden. ,,Omdat alles redelijk vol zit, willen we ook snel kinderen laten afzwemmen. Dan komt er ruimte op de wachtlijst en kunnen nieuwe kinderen zich inschrijven.”

Anderhalve meter

Punt is wel dat kinderen die bijna toe waren aan diplomazwemmen een aantal maanden niet hebben gezwommen. ,,Waarschijnlijk moeten ze dus eerst nog wel een aantal lessen nemen.”

Hoewel de blijdschap over de versoepelingen overheerst, vraagt Van den Hogen zich nog wel af hoe het precies zit met de regels. ,,Normaal hebben we tien tot twaalf kinderen in een groep. Mag dat straks überhaupt nog of moeten we naar kleinere groepen?” De anderhalve meter afstand is volgens de locatiemanager geen probleem. ,,Meestal wordt lesgegeven vanaf de kant. Bij de startgroepen kan het een dingetje zijn, misschien beginnen die later.”