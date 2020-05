Zwemmen in coronatijd: overal obstakels en overtredingen liggen op de loer

WAALWIJK - De deuren van zwembad Olympia in Waalwijk mochten gisteren eindelijk weer open. Een handjevol fanatiekelingen stond in de vroege ochtend voor de deur. Onder hen verslaggever Kees Klijn.

Mijn zwembroek is behoorlijk aan de maat. Daaroverheen een spijkerbroek aantrekken, is niet te doen: knoop en knoopsgat kunnen elkaar niet omarmen. Met een half afgezakte broek bij zwembad Olympia aankomen, daar pas ik voor. Dus wikkel ik de zwembroek in de handdoek. Nog geen meter gezwommen, nu al in overtreding: in een mail staat tussen de tien coronageboden duidelijk aangegeven dat je in badkleding naar Zwembad Olympia moet komen.