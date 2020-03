Zzp’ers en lokale ondernemers opgelet; Heusden wil je vaker werk gunnen

Van Opzeeland Hedel overgeno­men; bedrijfs­naam verdwijnt na 75 jaar

5 maart HEDEL De overname van transportonderneming Van Opzeeland in Hedel betekent het einde van de naam van het bedrijf. De transportactiviteiten van Van Opzeeland gaan over naar De Klok Logistics in Nijmegen en Van Vliet Transport in Vianen. Vrijwel alle medewerkers van de transporttak kunnen aan de slag bij De Klok en Van Vliet. Dat is de helft van de ongeveer 150 mensen die in Hedel werken.