24-uursactie d'Oultremontcollege: 'Met af en toe een dolletje worden de leerlingen vanzelf fanatiek'

DRUNEN - Leerlingen van het d'Oultremontcollege in Drunen zoeken in deze hitte geen verkoeling, maar springen, 24 uur lang, op de fiets. Dat doen zij om geld in te zamelen voor het goede doel.

In de aula van de school staan acht spinningfietsen en springen enthousiaste leerlingen in het rond. Initiatiefnemer van deze actie is gymdocent Harry Berkelmans. ,,Met deze actie kijken de leerlingen verder dan hun eigen wereldje en zijn ze bewust bezig voor het goede doel, in dit geval KWF Kankerbestrijding en Stichting Leergeld. Eigenlijk slaan we twee vliegen in één klap; we hebben een leuke dag met z'n allen én zamelen geld in.''

Zijn enthousiasme weet Berkelmans goed over te brengen op de deelnemende leerlingen. ,,Met af en toe een dolletje en wederzijds respect worden de leerlingen vanzelf fanatiek", vertelt hij. ,,Elk jaar doet mijn huidige mentorklas mee, mits ze goede cijfers halen natuurlijk. Daarnaast kies ik nog een klas en vaak melden zich nog enthousiaste leerlingen aan."

Verkoeling

De fiets moet vierentwintig uur lang bemand zijn. Om de leerlingen af en toe te ontlasten, kunnen hun ouders of familie hun half uur afkopen voor €30 óf zelf op de fiets springen. Giel van der Lee (12 jaar) heeft er al een kleine afstand op zitten. ,,Vanmiddag was het zwaar omdat het zo warm was. Door genoeg te drinken ging het wel. Nu is het gelukkig wat afgekoeld.'' Terwijl ze op de spinningfiets zit, vertelt de moeder van Giel dat het toch nog aardig warm is. ,,Het valt me eigenlijk een beetje tegen. Ik zweet behoorlijk, zelfs nu de deur een beetje openstaat."

Tussen het spinnen door worden de bedden opgemaakt voor de nacht. Maar of de sportieve leerlingen een goede nachtrust te wachten staat? ,,Ik hoop dat ik een paar uurtjes kan slapen", vertelt Tara van den Beemd (14 jaar). ,,In een hoekje van de aula hebben we dikke matten uit de gymzaal neergelegd. Daar slapen we vannacht op."

Sponsors