43-jarige man aangehouden na woningbrand in Waalwijk

Iedereen kan tijdens open dag zien hoe Broma's Palet er nu bijzit: 'Het is ongelooflijk'

10:06 WAALWIJK - Pakweg vier maanden geleden had vereniging voor amateur schilder- en tekenkunst Broma's Palet niet kunnen dromen dat ze hier, in de voormalige drukkerij van VanEngelen Communicatie aan de Grotestraat 401 terecht zouden komen. ,,Het is ongelooflijk", zegt voorzitter Annelies Schaafstra.