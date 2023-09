600 incidenten bij 80 van de Langstraat, organisatie roept op vanwege hitte naar huis te gaan

Maartje (19) uit Rosmalen stapte bij een jongen in de cabrio, haar leven zou dramatisch veranderen: ‘Maar ik weiger kwaad te zijn op hem’

ROSMALEN/KNOKKE ,,Ik kan zelf een boterham eten. En een glas water drinken. Daar stopt het.” Wat Maartje (19) uit Rosmalen is overkomen, lijkt een scenario voor het tweede seizoen van de serie Knokke-Off. Maar voor de jonge vrouw is het geen fictie. Op een avond reed ze mee met een jongen uit de Belgische badplaats Knokke. Hij had te veel gedronken en duwde het gaspedaal diep. Dat ging gruwelijk mis. Toch blijft Maartje ook positief, waar we allemaal van kunnen leren.