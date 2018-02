9 katten en hond gered uit woning Sprang-Capelle, bewoonster naar ziekenhuis

Voor een paar honderd euro koop je online een carnavalskar: 'En anders gaat hij zaterdag naar de stort'

13:56 TILBURG - Na een uurtje schitteren in een of meerdere optochten worden deze dagen de meeste carnavalskarren weer afgebroken. Maar wat als je zó trots bent op je creatie dat je dat niet over je hart kunt verkrijgen? Of je wilt er een zakcentje aan verdienen. Dan biedt Marktplaats uitkomst, zo blijkt. Carnavalskarren worden daar voor honderden euro's verhandeld.