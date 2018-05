VIDEO + UPDATE Anne Frankboom in Waalwijk enkele uren na reparatie wéér vernield, 'Dit is een aanslag op goed fatsoen en verdraag­zaam­heid'

14:38 WAALWIJK - Voor de tweede keer binnen 24 uur is de Anne Frankboom in het Waalwijkse wandelpark vernield. Nadat onbekenden in het weekend de stam hadden afgebroken, werd de boom maandagmiddag zo goed mogelijk gerepareerd. Maar nog dezelfde avond is de paardenkastanjeboom opnieuw vernield. De stichting Wandelpark Waalwijk is verbijsterd.